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Зведений загін ДСНС приступив до виконання робіт у звільненій Балаклії

Зведений загін ДСНС приступив до виконання робіт у звільненій Балаклії

14 вересня зведений загін ДСНС України прибув до Балаклії на Харківщині. Тут рятувальники та піротехніки з різних куточків України будуть допомагати місцевій владі у відновленні інфраструктури життєзабезпечення, розмінування територій, розбору завалів. Наразі у деокупованому місті немає світла, води та частково газу.

Вже сьогодні стартували роботи з розмінування найважливіших об’єктів критичної інфраструктури міста, щоб дати можливість працювати іншим аварійним і комунальним службам задля відновлення безпечних і нормальних умов життя його мешканців.

У подальшому планується нарощення сил та засобів загону в залежності від обсягу відновлювальних робіт.

Агентство Телевидения Новости

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