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Звільнено п’ятьох підлітків, яких окупанти тримали у підвалі у Куп’янську. ФОТО

Звільнено п’ятьох підлітків, яких окупанти тримали у підвалі у Куп’янську. ФОТО

Прикордонники в складі Сил оборони звільняють від окупантів не лише територію Харківщини, а й місцевих мешканців, яких незаконно утримували російські загарбники.

Про це повідомляє  пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, під час виконання завдань у Куп’янську прикордонники за інформацією місцевих жителів виявили п’ятьох підлітків, віком від 15 до 17 років, закритих рашистами в одному з підвальних приміщеннях.

“Як з’ясувалося, до моменту звільнення четверо дівчат та хлопець, перебували у підвалі уже 7 днів. Підлітки, жителі Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів, виявилися студентами навчального закладу – майбутніми медиками. Звільнені дівчата і хлопець розповіли, що окупанти проводили з ними фільтраційні заходи, після чого без пояснення причин закрили у підвалі. Вдячності підлітків не було меж. Важко уявити, що могло трапитися з дітьми, якби Сили оборони України не деокупували цю територію”, – йдеться у повідомленні.

Наразі зі звільненими дівчатами та хлопцем працюють співробітники компетентних правоохоронних органів, а прикордонники, в Складі Сил оборони, продовжують захищати Україну від російських загарбників. 

Агентство Телевидения Новости

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