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Зустріч Трампа і Зеленського поки не призначена – Reuters

Зустріч Трампа і Зеленського поки не призначена – Reuters

Український лідер Володимир Зеленський під час візиту до США планував зустрітися з Дональдом Трампом, щоб представити йому свій план перемоги та почути його бачення завершення війни.

Водночас як пише Reuters, зустріч між Трампом і Зеленським поки не призначена, повідомляє УНІАН.

«Незважаючи на те, що минулого тижня Трамп заявив, що «ймовірно» зустрінеться із Зеленським, поки він буде в країні, за словами людей, близьких до колишнього президента, зустріч не призначена», – пише видання.

Зеленський під час візиту у США відвідав збройовий завод у Пенсільванії разом із губернатором-демократом Джошем Шапіро, союзником Харріс. І, як пише Reuters, це викликало обурення деяких соратників Трампа.

Крім того, Трамп заявив, що Зеленський хоче, щоб на виборах у США перемогли демократи, представницею яких є Харріс. Хоча, зазначає Reuters, ця заява контрастує з лінією деяких його союзників, які стверджували, що Україна вітала б повернення Трампа, оскільки лише він, за їхніми словами, має змогу вести переговори з президентом Росії володимиром путіним.

Агентство Телевидения Новости

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