29 мая возобновят работу еще один автобусный и три троллейбусных маршрута

Сегодня 06:10

Сегодня 06:10

Об этом сообщили в харьковском горсовете

● Троллейбусы №19, 20 и 24 с завтрашнего дня будут курсировать следующим образом:

● №19: разворотный круг «602-й м/р» - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - разворотный круг «ул. Одесская»;

● №20: разворотный круг «602-й м/р» - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Героев Харькова - ул. Броненосца «Потемкин» - разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины»;

● №24: разворотный круг «602-й м/р» - пр. Юбилейный - разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова».

● Автобусный маршрут №212 (ул. Светлая - ст. м. «Героев труда»). С завтрашнего дня он заменит маршрут №28.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/62214

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