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Харьковчане предлагают новшество для электротранспорта

Харьковчане предлагают новшество для электротранспорта

Модернизировать трамвайные линии и остановки предлагают харьковчане. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.

"Деградация рельсового городского транспорта негативно влияет на перевозки граждан, они больше не видят его как основной транспорт и пересаживаются на автомобили, что также негативно действует на город, большие пробки, увеличение количества выбросов, аварии и прочий негатив от автомобилизации", - отметил автор петиции.

Также предлагается купить 3- и 5-секционные трамваи.

"Сейчас обычный одиночный состав не может вместить всех желающих при таких больших промежутках между подачей трамвая. Либо закупать б/у трамваи из Чехии и Германии по примеру Львова, Днепра и увеличивать пропускную способность линий, совмещать трамваи в двухсекционные, и это станет важным фактором развития трамвая в Харькове", - считает автор петиции.

Источник: sq.com.ua

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