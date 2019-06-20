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Жалобы пассажиров: в Харькове проверяют автоперевозчиков (ФОТО)

Жалобы пассажиров: в Харькове проверяют автоперевозчиков (ФОТО)

Систематическое нарушение правил перевозки пассажиров подтверждают данные «Укртрансбезопасности».

В Харькове стартовали проверки автоперевозчиков “Автобус-2019”. Инспекторы уже осмотрели 200 транспортных средств и выявили 70 нарушений.

Перевозчикам-нарушителям выписаны штрафы на общую сумму 30 000 гривен.

Так, в ходе проверки, у водителя 232-го маршрута отсутствовала аптечка, за что его начальство получило предписание. Нарушитель обещал устранить недочеты в течении дня.

Жалобы пассажиров: в Харькове проверяют автоперевозчиков (ФОТО)

Инспекторы, в свою очередь, пояснили, что при выявлении недочетов они не имеют права снимать автобус с маршрута, но штраф выписать могут.

Жалобы пассажиров: в Харькове проверяют автоперевозчиков (ФОТО)

При первом выявлении нарушения специалисты делают предупреждение, при повторном нарушении – ему выписывают штраф. Размер взыскания зависит от того, какое именно нарушение выявили проверяющие.

Источник: objectiv.tv

Автор: Светлана Еченина

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