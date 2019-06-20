Жалобы пассажиров: в Харькове проверяют автоперевозчиков (ФОТО)
Систематическое нарушение правил перевозки пассажиров подтверждают данные «Укртрансбезопасности».
В Харькове стартовали проверки автоперевозчиков “Автобус-2019”. Инспекторы уже осмотрели 200 транспортных средств и выявили 70 нарушений.
Перевозчикам-нарушителям выписаны штрафы на общую сумму 30 000 гривен.
Так, в ходе проверки, у водителя 232-го маршрута отсутствовала аптечка, за что его начальство получило предписание. Нарушитель обещал устранить недочеты в течении дня.
Инспекторы, в свою очередь, пояснили, что при выявлении недочетов они не имеют права снимать автобус с маршрута, но штраф выписать могут.
При первом выявлении нарушения специалисты делают предупреждение, при повторном нарушении – ему выписывают штраф. Размер взыскания зависит от того, какое именно нарушение выявили проверяющие.
Источник: objectiv.tv
Автор: Светлана Еченина