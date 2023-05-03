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Перший український трамвай - у Львові в 1880 році

Перший український трамвай - у Львові в 1880 році

3 травня 1880 року у Львові почала діяти перша на території сучасної України трамвайна лінія, яка з'єднала головний залізничний вокзал по вулиці Городоцькій з Митною площею та Підзамчем. Через два дні в місті було відкрито два маршрути кінного трамваю.

До 1889 року львівський трамвайний парк налічував 105 коней та 37 пасажирських і 3 вантажних вагони, які в середньому за рік перевозили 1 867 000 пасажирів. У 1906-07 роках кінний трамвай перейшов у власність міста.

Тим часом у 1893 році львівський магістрат оголосив тендер на будівництво ліній електричного трамваю та електростанції потужністю 400 кінських сил, який виграла віденська фірма «Сіменс&Гальське», яка зобов'язувалася після двох років експлуатації на вимогу міської ради, якщо така буде, продати місту трамвай. Будівництво лінії електричного трамваю почалося у вересні 1893 року, а 15 травня 1894 року між 1 і 2 годиною ночі відбулась пробна поїздка двома вагонами. 31 травня 1894 року до міського ярмарку у Львові було відкрито регулярний рух другого в Україні і четвертого в Австро-Угорщині електричного трамваю, який працював на трьох маршрутах, що рухались від сучасного проспекту Свободи до Стрийського парку, Личакова та залізничного вокзалу. У 1896 році місто викупило мережу електричного трамваю і електростанцію.

У Києві кінний трамвай з'явився в 1891 році, паровий — у лютому 1892 року, а 2 травня 1892 року Київ став першим українським, першим у московській імперіїї, десятим у Європі містом, де почав працювати електричний трамвай. Третім (після Києва і Львова) українським містом, де зявився електричний трамвай, стали Чернівці (3 червня 1897 року), четвертим — Катеринослав (нині — Дніпро, 26 червня 1897 року), п'ятим — Кременчук (1899 рік).

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/5727

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