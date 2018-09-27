С 27 сентября 2018 в Украине вступили в силу новые правила парковки автомобилей: какие штрафы, когда эвакуация

С 27 сентября 2018 года в Украине вступили в силу новые правила парковки автомобилей.

Об этом говорится в соответствующем законе, обнародованном на сайте Верховной Рады.

Закон предусматривает новые правила наказания водителей, которые не оплачивают парковку или оставляют машину в запрещенных местах.

Если машина более 10 минут находится на парковке, а водитель не оплатил это, и нарушение сняли на фото или видео, предполагается наказание. Квитанцию о штрафе могут оставить на лобовом стекле, а если фиксация произошла в автоматическом режиме - отправить заказным письмом с уведомлением о вручении.

Ранее штраф за неоплаченную парковку составлял от 136 до 204 грн, по новым правилам речь идет о 20-кратном размере стоимости парковки за час. В случае безосновательно занятого места для инвалидов - 30-кратном размере цены за парковку, на которой оставили машину. Также предусмотрена скидка на штраф в 50%.

Предполагается, что штраф будет выписывать инспектор по парковке. Если он возьмет у водителя наличные в качестве оплаты услуги - ему грозит штраф от 850 до 1190 грн.

Водитель или владелец автомобиля может оплатить только половину штрафа, если успеет это сделать в течение 10 банковских дней (реквизиты для оплаты должна содержать квитанция, которую оставили на лобовом стекле или прислали по почте).

Закон устанавливает, что нести ответственность может лицо или компания, на которую зарегистрирован транспорт, или же тот, кто ввез авто из-за границы.

Закон позволяет представителям Нацполиции и инспекторам по парковке эвакуировать машину, если она препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения.

По словам представителя "Народного фронта" Антона Геращенко, проект предусматривает создание законодательного механизма неотвратимости наказания и ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем внедрения фотосъемки, видеозаписи правонарушений.

"Инспекторам с парковки, должностным лицам, органам местного самоуправления предоставляется право привлекать к ответственности нарушителей правил остановки, стоянки автомобилей в границах соответствующего населенного пункта и осуществлять временное задержание автотранспорта путем эвакуации для доставки и хранение на спецплощадке при условии, что размещение транспортного средства существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения", – пояснил Геращенко.

А теперь попробуем структурировать всю информацию, исходя из изложенного выше.

Удар по евробляхам

Виновным за любое нарушение считается владелец авто - даже, если за рулем другой человек. Соответственно штрафы выписываются владельцу.

А чтобы не этого не произошло, человек с правом на управление должен заплатить сам и написать заявление и предоставить копию квитанции полиции.

В случае с авто на иностранных номерах, ответственность возлагается на того, кто ввез машину. Таким образом закон бьет по фирмам, которые завозят в страну "евробляхеров".

Копию постановления об административном нарушении контролеры теперь могут оставлять под дворниками - как на Западе.

Размеры штрафов

Штрафы привязали к стоимости парковки. Например, попытка неуплаты, обойдется в двадцатикратном размере от тарифа парковки. В центре Харькова парковка на коммунальных площадках стоит 10 грн - в этом районе водителя могут оштрафовать на 200 грн. Если оплатить нарушение в ближайшие 10 дней, сумму штрафа уменьшат на 50%. За уклонение от выплаты начисляется пеня.

Штраф можно схлопотать, не оплатив парковку в течение 10 минут после заезда. Итого непроплаченная стоянка на 10 минут может вылиться в 200 грн, то есть по 20 гривен в минуту.

Незаконная стоянка на местах для инвалидов штрафуется в 30-кратном размере от часа парковки. Это 300 грн в центре и 210 - в спальных. При этом, если оставить машину на несколько дней, каждые сутки обойдутся в 600 грн в центре и 420 грн - в спальных районах.

Кто будет проверять

Парковщиков наделят полномочиями дорожных инспекторов, то есть они смогут выписывать штрафы, задерживать авто и перемещать их на штрафплощадки.

И для самих парковщиков предусмотрены штрафы: отсутствие паркомата - 850 грн, отсутствие страховки гражданской ответственности при транспортировке на штрафплощадку - около 1200 грн.

Кроме парковщиков и полиции штрафовать смогут парковочные инспекторы. Городские власти смогут создавать специальные муниципальные службы. Эти дружины будут финансировать за счет местного бюджета.

То есть на водителей натравят целых три ведомства по контролю за парковкой. Вероятно для того, чтобы исключить возможность взяток, которые становятся выгодными при таком размере штрафов. Впрочем, ничто не помешает проверяющим поделить город на "зоны" и делать гешефт на водителях, желающих сэкономить. А таких будет множество.

Как будут работать эвакуаторы

Эвакуировать авто могут, если оно находится вне парковочной зоны и не только в случаях, когда транспорт мешает дорожному движению.

В случае задержания транспорта парковщики должны будут обязательно уведомить полицию. Владельцу отправят смс, если его номер обнаружат в информационной базе. Также информацию можно будет найти на сайте исполнительного органа местного совета.

Обжаловать штраф можно через суд в течение 10 дней, сбор в этом случае не взимается.

Перед задержанием машины инспекторы обязаны будут зафиксировать нарушения в протокол с помощью фото и видео.

Согласно закону, эвакуация может осуществляться, если авто расположено:

- на проезжей части в 2 и более рядов;

- на железнодорожных переездах;

- на трамвайных путях;

- на эстакаде;

- на мосту;

- путепроводе или под ним;

- в тоннеле;

- на пешеходном переходе или ближе 10 м от него с обеих сторон;

- на перекрестках и ближе 10 м от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода;

- ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств;

- ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;

- ближе 10 м от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда.

Возвращение транспортного средства происходит после оплаты стоимости услуг по транспортировке и хранению автомобиля.

Стоимость транспортировки автомобиля:

- до 2-х тонн – 600 грн,

- от 2-х до 3-х тонн – 700 грн,

- от 3-х тонн – 850 грн.

Стоимость хранения автомобиля (без НДС) с 1-х по 7-е сутки – 120 грн в сутки и 20 грн за каждые последующие сутки.

Таким образом, минимальная стоимость оплаты стоимости услуг по эвакуации составит 864 грн с НДС без учета суммы наложенного штрафа за нарушение ПДД.

Вот как отреагировал харьковский активист на новый закон о парковке авто:

Новости портала «Весь Харьков»