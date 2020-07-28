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Стало известно, как обворовывают украинцев в аэропортах: идет от начальника

Стало известно, как обворовывают украинцев в аэропортах: идет от начальника

Журналисты рассказали об опасностях, которые подстерегают путешественников на вокзалах и аэропортах

Украинцев массово обворовывают в аэропортах и на вокзалах по конкретной схеме. Журналист, который работал грузчиком в аэропорту рассказал, как наживаются на пассажирах работники аэропортов. Как работает схема и как обезопасить свои вещи – читайте ниже.

Как рассказал журналист "Тайного агента" (Новый канал) Александр Адамлюк, грузчик в аэропорту – прибыльная профессия. Одна из сотрудниц аэропорта в частной беседе подтвердила эти догадки.

"Сумки обворовывают уже в самолете. Есть центровщик, который распределяет там чемоданы. Он ставит сумку в слепой зоне багажного отделения. Вроде ставит ее, а сам роется внутри. Воровство идет от начальника. Он знает, кто этим промышляет, и получает откат. Есть крутые рейсы – Лондон, Брюссель и так далее. Туда летят бизнесмены, у них в багаже могут быть дорогие часы, парфюмы. Начальник отправляет нужных людей обслуживать такие рейсы", – рассказывает женщина.

Журналист и сам обслуживал крутой рейс из Катара – самой богатой азиатской страны. За работой грузчиков пристально следили сотрудники службы безопасности. Но как можно воровать, если сама погрузка происходит очень быстро, да и все время за работниками наблюдают?

"С бригадой мы пошли разгружать очередной самолет. И тут я понимаю – что-то не так. В этот раз не было представителя службы безопасности. Мы разгружали багаж, и никто нас не контролировал. Если бы у нас было желание украсть, мы бы это могли сделать. Кстати, историй про кражи от грузчиков я услышал в аэропорту предостаточно, но собственными глазами так их и не увидел. Мои коллеги были против незаконной деятельности. Да и во время приема на работу мне сказали, если я вижу кражу, но не сообщаю о ней, то становлюсь соучастником", – вспоминает Александр.

На киевском вокзале, где Саша работал охранником, ситуация оказалась куда хуже: если за сохранностью вещей пассажиров аэропорта сотрудники следят, то вокзал просто кишит ворами.

"Я проработал в зале ожидания всего час, и там случилось две кражи. По словам моих напарников-охранников, в зале ожидания находятся все типы воров. И никто их не трогает. А даже покрывает", – говорит журналист "Тайного агента".

Чтобы обезопасить свои вещи, на вокзале нужно оставлять багаж в платных камерах хранения. А вот за телефонами и деньгами придется следить самостоятельно. Если же вы не хотите, чтобы грузчики в аэропорту рылись в ваших вещах – нужно увеличить время проникновения в сумку. Для этого используйте дополнительные замки и оборачивается чемодан пленкой.

Источник: www.rbc.ua/

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Темы: авиа

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