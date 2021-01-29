Трамвай №12 тимчасово змінить свій маршрут

Рух трамваїв по вул. Сумській та Білгородському шосе, на ділянці від розворотного кола «Парк ім. Горького» до розворотного кола «Лісопарк», буде заборонено з 9:30 до 15:00 29 січня

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом контактної мережі трамваю.

Трамвай №12 курсуватиме за таким маршрутом: розворотне коло «Південний вокзал» - вул. Євгена Котляра - вул. Велика Панасівська - пров. Лосівський - пров. Пискунівський - Рогатинський проїзд - вул. Клочківська - Клочківський узвіз - пр. Незалежності - вул. Трінклера - вул. Маяковського - вул. Мироносицька - майдан Першого Травня - розворотне коло «Парк ім. Горького».

Источник: city.kharkov.ua

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