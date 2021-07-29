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Троллейбус №12 и трамвай №20 временно изменят свои маршруты

Троллейбус №12 и трамвай №20 временно изменят свои маршруты

Движение троллейбуса №12 и трамвая № 20 изменено до 16:00 29 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтных работ на подстанции 110 кВ «Павлово Поле».

В связи с этим, движение троллейбуса №12 будет организовано следующим образом: разворотный круг «Ул. Рудика» - ул. Лесопарковая - ул. Чкалова - Белгородское шоссе - ул. Деревянко - ул. Ахсарова - пр. Людвига Свободы - пр. Победы - разворотный круг «Пр. Победы».

Также изменит свой маршрут трамвай №20, который будет курсировать следующим образом:

часть маршрута: разворотный круг «Южный вокзал» - ул. Евгения Котляра - ул. Большая Панасовская - пер. Лосевский - пер. Рогатинский - ул. Клочковская - разворотный круг «Ул. Новгородская»;

другая часть маршрута:

- разворотный круг «Пр. Победы» - пр. Победы - ул. Клочковская - разворотный круг «Малая Даниловка».

Источник: city.kharkov.ua

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