В Мерефе бунтуют льготники: требуют вернуть бесплатный проезд

Татьяна уже несколько лет имеет право на льготный бесплатный проезд, но сейчас, говорит, не желает вообще ездить мерефянскими маршрутами. За деньги или без них. Отношение водителей к людям пожилого возраста крайне возмущает, признается женщина, ведь теперь, когда местные АТП получили от мэрии разрешение сократить количество льготных категорий, водители стали прибегать даже к применению физической силы по отношению к льготникам.

Татьяна

Он мне только сказал: "Села, падло и едет". Вот так вот. Я дорогу проплакала. Пусть называет так свою мать, но не меня. Я не заслужила. Я, во-первых, ветеран труда, имею. Пусть я, мне 50 лет, но я его заработала, я его не украла, не ограбила и не купила. Я его заработала своим здоровьем.

В Мерефянском городском совете, уверяют, все жалобы, которые поступали от граждан, были проверены, а виноватые водители уволены. Но Александр говорит, что и пожаловаться достаточно сложно, потому что табличек с данными водителя в салоне нет, а они сами игнорируют просьбы представиться.

Александр

С маршрутчиком очень грубый диалог идет, они вообще выбрасывают с маршрутки. Не впускают в маршрутку даже, и требуют полную оплату всегда, не зависимо от чего. На сегодняшнее собрание руководство вообще не явилось сюда, проигнорировали просто, хамское отношение и неуважение к народу.

Стремясь услышать официальную точку зрения мэра города, в местном ДК собралось более 150 жителей города Мерефы. А вот Вениамин Ситов на встречу с льготниками не явился.

Александр Терещенко, организатор акции протеста

Дві доби назад я вручив резолюцію для того, щоб міський голова здійснив виконання закону про пільгове перевезення, ми хочемо зараз почути звіт від міського голови, що було прийнято стосовно того, що ми вимагали. На сьогоднішній день у міського голови на дві години суд за корупційні дії.

Заместитель Ситова, Светлана Рудницкая объясняет - перевозчики пошли на такой шаг в связи с тем, что финансирование компенсации льготного проезда не предусмотрено в госбюджете на 2018 год. Так же, как и механизм его возмещения. А Мерефянский совет не в состоянии возместить перевозчикам компенсацию льготного проезда из собственного бюджета, но они пытаются делать все возможное, чтобы решить эту проблему, уверяет женщина.

Светлана Рудницкая, зам. мэра Мерефы по вопросам деятельности исполнительных органов

На території міської ради, проживає станом на листопад 17го року 7107 пільговиків та 60 дітей сиріт та дітей позбавленніх батьківського піклування. Значить, на сьогодні проїзд в міському транспорті коштує 7 грн, до Харкова 18грн. Щоб забезпечити стовідсотковий проїзд пільгового контингенту необхідно понад 129 млн грн.

Сейчас, рассказывает Светлана, выделено полмиллиона гривен на льготников - это около 70 грн в год для одного человека. Но, активисты говорят, что этого мало, поэтому местные власти должны обращаться в кабинет министров, чтобы государство выполнило свои обязательства перед льготниками. Сейчас за деньги Мерефянского АТП перевозят шесть категорий льготников, право на бесплатный проезд потеряли пенсионеры и даже дети-сироты.

Александр Богданец, организатор акции протеста

Господин Ситов, не для кого не секрет, он напрямую ассоциируется соответствующим АТП "Ситов" и там в свою очередь есть нарушения законодательства. Соответственно господин мэр понимает, как только он начнёт бодаться с государством, государство начнёт бодаться с ним. И он не хочет, он считает, что его бизнес интересы важнее, чем защита избирателя.

Между тем, в облгосадминистрации подтвердили. О конфликте в Мерефе знают, и уже предоставили Мерефянскому городском совету помощь в проведении расчетов. По их данным для компенсации льготных перевозок городу нужно около 1,2 млн грн. В условиях децентрализации, инициированной Президентом, местные бюджеты значительно увеличились, говорят в ХОГА. Поэтому у них достаточно средств, чтобы самостоятельно компенсировать перевозчикам затраты на перевозку пассажиров льготного контингента, как этого требует закон.

Агентство Телевидения Новости