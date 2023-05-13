Водіїв віком від 65 років змусять проходити психологічні перевірки

Майже у всіх розвинених країнах світу є віковий ценз отримання прав. При цьому якщо надто молодим людям права не видають із міркувань безпеки та відсутності достатньої кількості досвіду, то для людей старшого віку жодних обмежень немає.

Це є досить великою проблемою, адже при досягненні певного віку у водія трохи втрачається концентрація та швидкість реакції. Щоб уникнути проблем із зайво літніми водіями на дорогах, в ЄС з 2024 року починають діяти нові правила, згідно з якими водіїв старше 65 змусять проходити психологічні тести, повідомляє uаmedia.еu.

У якому форматі проходитимуть тести, а також те, як часто доведеться підтверджувати свою адекватність, поки не уточнюється. Водночас відомо, що головним завданням тестів є виявлення можливих проблем із концентрацією та оцінка загального психологічного стану людей похилого віку.

У разі негативної оцінки людина не допускатиметься до керування транспортним засобом. Крім цього, в ЄС також замислюються про необхідність запровадження курсів підвищення кваліфікації для водіїв віком від 70 років.

Джерело: uamotors.com.ua

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