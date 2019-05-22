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Закон об отсрочке штрафов для «евробляхеров» на 90 дней вступил в силу

Закон об отсрочке штрафов для «евробляхеров» на 90 дней вступил в силу

Сегодня, 22 мая, вступил в силу закон об отсрочке на 90 дней штрафов за превышение срока нахождения в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией. Об этом сообщается на сайте Верховной рады. 

Таким образом, штрафы за нарушение таможенного режима, в котором находятся авто на иностранной регистрации, будут накладываться с 24 августа.

Напомним, 16 мая Верховная Рада приняла закон, которым отсрочила введение штрафов за превышение срока нахождения в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией.

8 ноября 2018 года Верховная Рада приняла закон (№8488), целью которого является усиление контроля за перемещением и нахождением в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией.

Согласно документу, лицо которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам.

Также будет запрещено использование такой машины в предпринимательской деятельности или для получения дохода. За нарушение установленных правил предусмотрен штраф в размере 34 тыс. грн.

Первая фиксация указанных нарушений работниками Нацполиции предусматривает взыскание с нарушителя 8,5 тыс. грн, повторная фиксация - 17 тыс. грн, лишение права управления на год и изъятие авто.

Также, увеличиваются штрафные санкции за нарушение сроков перемещения транспортных средств личного пользования в таможенном режиме и режиме транзита.

За превышение срока от 10 до 20 суток устанавливается штраф в размере 8 500 гривень, от 20 до 30 суток - 85 000 гривень, более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектование транспортного средства) - 170 000 гривень или его конфискация по решению суда.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: евробляхи

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