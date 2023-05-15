4 популярних способи монтажу клінкерної плитки на фасад

Існує кілька найпоширеніших варіантів монтажу клінкерної плитки на фасад. Основа може бути будь-якою:

повнотіла цегла

керамічна пустотіла поризована блок

газоблок, шлакоблок

монолітний каркас із заповненням цеглою і т.д.

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Розглянемо ситуацію, в якій додаткове утеплення не потрібне

У цьому випадку ми можемо приклеїти клінкерну плитку відразу до основи, звичайно, якщо вона досить рівна. Якщо ж підстава вимагає додаткового вирівнювання, то в якості базового рівняльника можна застосувати цементну штукатурку, наприклад weber.vetonit TT40, weber.vetonit 414 Unirender. Перед нанесенням потрібно добре прогрунтувати поверхню. Потім, вичікавши необхідний термін до повного висихання штукатурки, ми приступаємо до приклеювання клінкерної плитки. Для цього використовуватимемо спеціальні фасадні деформативні клеї з відповідною морозостійкістю та адгезією. КЛІНКЕРС настійно рекомендує застосовувати клеї, що відповідають мінімальним показником C2TS1. Наприклад, weber.vetonit Ultra Fix, weber.vetonit Mramor, Mapei Keraflex Maxi S1 і т.д.

ВАЖЛИВО! Клей наноситься як на основу, так і на саму плитку. На основу - гребінчастим шпателем, а на плитку - плоским, таким чином ми ґрунтуємо її клеєм.

Після того, як наклеїли плитку, через необхідний для повного висихання клею час (тут потрібно не тільки витримати вимоги виробника, а й дивитися на реалії: в яких погодних умовах проходить висихання - для того, щоб у заявлений період клей повністю висох і набрав всі свої властивості), приступаємо до розшивки швів. Дуже важливо правильно підібрати затірку - уважно вивчити вимоги виробників щодо конкретних продуктів. Наприклад, дуже популярний заповнювач для швів Quick-mix FM, який наноситься напівсухим способом («сира земля») вимагає глибину шва 15-20 мм, а ширину приблизно 12 мм. Це означає, що плитка має бути товщиною від 14 мм і ширина шва не менше 10-12 мм. На плитці товщиною 8-10 мм з такою самою шириною шва ми просто не можемо застосувати цей заповнювач. До рекомендованих наповнювачів швів для фасадної клінкерної плитки КЛІНКЕРС відносить: weber.RAPID, Quick-mix FM. Ми не рекомендуємо робити потоплені більш ніж на 1 мм плоскі шви.

У цьому варіанті ми розглянемо монтаж клінкерної плитки із додатковим утепленням стіни

Утеплювати фасад можна плитами з кам'яної вати, кварцової вати, ПСБС.

Отже, з матеріалом для утеплення розібралися, а якщо ні, то в мережі ви знайдете тисячі рекомендацій, відгуків та думок експертів. Далі необхідно вибрати матеріали для приклеювання та армування теплоізоляційних плит. І тут, здавалося б, відкривається безмежний простір виробників. Але! Для того, щоб зробити правильний вибір, необхідно розуміти, що продукт дійсно відповідає характеристикам, які потрібні для даної системи. Він повинен бути сертифікований і мати протоколи випробувань на систему, в якій, як верхній шар, виступає керамічна плитка. Краще, якщо у цього виробника буде Технічне свідоцтво та повноцінний Альбом технічних рішень з детальною інструкцією щодо проектування та монтажу даної системи.

До таких систем відносяться weber.THERM Clinker та Quick-Mix LOBATHERM. Вони повністю сертифіковані та отримали Технічні свідоцтва на застосування у промислово-цивільному будівництві на території Російської Федерації, в наших кліматичних умовах. Це Системи Фасадні Теплоізоляційні Композиційні (СФТК) -вони є відмінним, надійним і найпоширенішим способом облаштування фасаду з клінкерною плиткою.

Зараз ми розглянемо монтаж клінкерної плитки як з додатковим утепленням стіни, так і без нього

Це одна з варіацій вентильованого фасаду на основі цементних листів Аквапанель. АКВАПАНЕЛЬ має прямокутну форму і складається із сердечника на основі портландцементу та легкого мінерального наповнювача. Поверхні плити (тильна та лицьова) армовані склосіткою. Торцеві кромки плити армовані додатково скловолокном. Ця плита може бути встановлена ​​як на підсистему з алюмінію або нержавіючої сталі, так і дерев'яний каркас. І ми отримуємо повноцінний вентильований фасад з усіма його властивостями та перевагами, про які можна почитати в інтернеті та вивчити їх властивості. Плюс цієї системи ще й у тому, що ми таким чином можемо вирівняти навіть нерівні підстави.

Після того як змонтували Аквапанель на фасад, можемо приступати до монтажу клінкерної плитки. В даному випадку правила ті ж, що і при монтажі на несучу стіну або оштукатурену основу. Ті самі правила щодо заповнення швів та їх розшивки.

У цьому варіанті ми отримуємо 2 в 1: облицювання та утеплення в одному продукті – Термопанель

Термопанелі – це готовий продукт. Створюється він з пінополістирольної плити та клінкерної плитки. Клінкерна плитка приклеюється на багатокомпонентний клей морозостійкий до теплоізоляційного матеріалу і - все готово! Залишається лише монтувати панелі на фасад чи цоколь будівлі. Зупинимося докладніше на видах теплоізоляційних матеріалів, які застосовуються в термопанелях. Це можуть бути традиційний ПСБС, екструдований пінополістирол та пінополіуретан.

І якщо ми вже звикли до ПСБС і знаємо, що він стабільний і досить надійний, то до двох, хто залишився, варто поставитися з великою увагою. Екструзію, як ми писали вище, Клінкерс не рекомендує застосовувати на фасадах будівель. Також ми думаємо і про пінополіуретану. Ці два типи теплоізоляції чудово впораються зі своїм завданням у цоколі будівлі. От нехай там і лишаються. Що ж до процесу монтажу, то він гранично простий і виглядає так - панелі, після відбиття всіх рівнів, монтуються на дюбелі до несучої основи або дерев'яного каркаса, якщо будівлі потрібно коригування геометрії. Далі залишається лише заповнити шви між плитками фасадною затиркою.

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