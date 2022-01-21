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АМКУ перевіряє продаж колишнього «Кримського титану» російській компанії

АМКУ перевіряє продаж колишнього «Кримського титану» російській компанії

Згідно з угодою, «все рухоме та нерухоме майно колишнього заводу «Кримський титан» переходить у власність компанії «Російський титан»

Антимонопольний комітет перевіряє, чи є продаж активів компанії Ukrainian Chemical Products в окупованому Криму російській компанії концентрацією, яка потребувала його схвалення. Про це орган повідомив 20 січня.

За повідомленням, у АМКУ звернули увагу на заяву компанії Group DF, підконтрольній українському олігарху Дмитру Фірташу, від 30 грудня. У ній компанія заявила про продаж активів виробника титану Ukrainian Chemical Products, раніше відомої як «Кримський титан», розташованих у Криму, російській компанії «Російський титан».

Згідно з угодою, «все рухоме та нерухоме майно колишнього заводу «Кримський титан» переходить у власність покупця».

Антимонопольний комітет стверджує, що не отримував заяви про отримання цих активів від російської компанії чи інших суб’єктів господарювання.

При цьому АМКУ, згідно із законодавством, відповідає за контроль за концентраціями, і концентрація, яка потребує його схвалення, не може здійснюватися без належного дозволу.

«Враховуючи наведене, Комітет за власною ініціативою розпочав дослідження за фактом набуття контролю над активами приватного акціонерного товариства Ukrainian Chemical Products. Зокрема, встановлюється, чи є набуття активів концентрацією, чи потребувала така концентрація дозволу АМКУ та чи є такі дії порушенням законодавства про захист економічної конкуренції», – йдеться в повідомленні.

В разі виявлення порушення російська компанія-покупець муситиме заплатити штраф в обсязі 5% свого доходу за попередній рік, заявляє регулятор.

У Group DF 30 грудня 2021 року повідомили, що в 2014 році перереєстрували компанію «Кримський титан» з окупованого Армянська на Київ, потім перейменували на Ukrainian Chemical Products.

Починаючи з 2016 року, група Фірташа шукала можливість продати завод у Криму, тому що «через політичні обставини цей актив втратив свою економічну привабливість».

Источник: radiosvoboda.org

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Темы: амку, крым

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