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Безробіття в єврозоні впало до найнижчого рівня за чверть століття

Безробіття в єврозоні впало до найнижчого рівня за чверть століття

У квітні безробіття в єврозоні впало на 0,1%, оскільки сильний ринок праці знизив рівень безробіття до найнижчого рівня з моменту створення валютного блоку в 1999 році.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Згідно з даними Євростату, рівень безробіття в єврозоні з урахуванням сезонних коливань знизився до 6,4%, при цьому безробітними залишилися трохи менше 11 млн осіб. Це менше, ніж у березні, коли цей показник становив 6,5%.

По всьому регіону ЄС цей показник склав 6%, що дорівнює 13,1 млн. осіб, і не змінився порівняно з попереднім місяцем.

Нагадаємо:

Ділова активність приватного сектору в Єврозоні досягла найвищого рівня за останній рік, що свідчить про пришвидшення економічного відновлення в регіоні.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) закликає банки швидше вийти з російського ринку, побоюючись санкцій з боку США.

Джерело: epravda.com.ua

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