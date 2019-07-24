Близько 90% дивідендів від прибутку "Нафтогазу" потрапили до бюджету

Загалом компанія перерахувала державі вже 12,3 млрд. грн.

У прес-службі НАК "Нафтогаз України" повідомили, що 22 липня компанія додатково сплатила до держбюджету України близько 8,2 млрд грн дивідендів за 2018 рік, передає "Укрінформ".

"Нафтогаз сплатив до держбюджету додатково 8,2 млрд грн дивідендів за 2018 рік. Таким чином, загалом компанія перерахувала державі вже 12,3 млрд грн, що складає 90% від чистого прибутку компанії за 2018 рік", – йдеться у тексті повідомлення.

Як інформував 5.UA, у березні 2018 року "Нафтогаз" виграв у "Газпрому" арбітраж щодо транзиту. "Газпром" після програшу в Стокгольмському арбітражі заявив про початок процедури розірвання контрактів з українською компанією на поставку і транзит газу.

Нагадаємо також, що 6 липня "Нафтогаз" надіслав до Стокгольму новий позов проти "Газпрому" на більш як $10 млрд.

Источник: 5.ua

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