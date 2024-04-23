Украина – 8-я в мире по расходам на оборону — SIPRI

В 2023 году Украина была восьмой в мире по объему военных расходов, которые выросли на 51% до 64,8 млрд долларов и составили 58% общих государственных расходов.

Военные расходы рф в прошлом году выросли на 24% до 109 миллиардов долларов, что на 57% больше с 2014 года. В 2023 году военные расходы рф составляли 16 процентов общих государственных расходов.

По данным аналитиков, расходы на оборону в мире в 2023 году выросли на 6,8% по сравнению с предыдущим годом и составили более 2,4 триллиона долларов.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/34732

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