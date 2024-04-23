В середині року доведеться шукати кошти на ремонт доріг – Кубраков

#дорогишашлыки

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ініціюватиме зміни до держбюджету або проситиме кошти з резервного фонду на поточний ремонт інфраструктури.

Про це заявив віцепремєр-міністр Олександр Кубраков на заході "Відбудова України", організованого Економічною правдою.

"Перші чотири місяці року не показові, ми використовуємо залишки дорожнього фонду і фонду ліквідації наслідків збройної агресії з минулого року для фінансування поточних потреб", – заявив Кубраков.

За його словами, міністерство отримує сигнали від керівників місцевих адміністрацій, що потреба в ремонті інфраструктури, зокрема доріг, є.

"На прикладі доріг: є ті ж евакуаційні маршрути, їх треба обслуговувати. На місцях нам кажуть, що фінансування потрібно. В середині року будемо звертатися до резервного фонду або розраховувати на зміни в державний бюджет", – сказав міністр.

Нагадаємо, в 2024 році бюджет міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури був скорочений на понад 70%.

Джерело: epravda.com.ua

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