Bloomberg: Акції великих технологічних компаній різко падають

Ранок понеділка почався з падіння ринку акцій Японії та реакції світових котирувань на торги в Азії.

Оперативну ситуацію відстежує агентство Bloomberg.

Розпродаж світових акцій поглиблюється на тлі зростаючих побоювань щодо економіки США.

Ф'ючерси на американські акції падають; в Азії спрацювали автоматичні вимикачі.

За ними пішли європейські акції, індекс Stoxx 600 впав на 2%.

Ринки збільшують ставки на те, що центральні банки знизять ставки.

▶ ️Акції великих технологічних компаній США падають:

Найбільші американські компанії падають на німецькій біржі Tradegate.

Nvidia впала на 17% на біржі. Серед інших лідерів: Apple -10%, Microsoft -9%, Alphabet -9,6%, Amazon -9,3%, Meta -10% і Tesla -10%.

▶ ️Ситуація в Азії:

Японська валюта зросла приблизно на 3,3% до 141,70 за долар, рівня, який не спостерігався з січня, потрясаючи валютні, фондові та облігаційні ринки в Азії та збільшуючи волатильність після п'ятничних невтішних даних про зайнятість у США.

Японський індекс акцій Topix впав на 12,2%, що стало найгіршим днем з 1987 року, в той час як казначейські облігації та державний борг Японії зросли, через інвесторське занепокоєння.

Індекс MSCI Asia Pacific впав на 4,3%, знецінивши прибуток 2024 року. На TSMC, Samsung Electronics, Toyota та Mitsubishi UFJ Financial, одні з найбільших компаній регіону, припадає більше третини падіння індексу.

Дохідність дворічних казначейських облігацій Японії знизилась на вісім базисних пунктів. Дохідність 10-річних державних облігацій Японії знизилась на 16 базисних пунктів.

▶ ️Біржові індекси:

Ф'ючерси на Nasdaq 100 впали більш ніж на 6,5% на азіатських торгах, в той час, як ф'ючерси на S&P 500 та Euro Stoxx 50 впали на 3%.

На 11:00 ф'ючерси на індекс Nasdaq починають відскакувати від мінімумів сесії, все ще знижуючись на 4% після втрати 6,5%. Падіння індексу Nasdaq 100 на 4% під час готівкової сесії відправить бенчмарк до ключового рівня підтримки: 200-денної ковзної середньої. Нижче цього рівня індекс не торгувався з березня 2023 року.

▶ ️Відкриття європейських ринків:

Розпродаж триває і на європейських ринках, хоча і без тієї жорстокості, яка спостерігається в Азії. На ранок понеділка Stoxx Europe 600 знизився на 2%, індекс FTSE 100 приблизно на стільки ж.

Індекс Stoxx Tech Index знизився майже на 5% до найнижчого рівня за останні шість місяців.

Циклічні сектори, такі як банки, акції енергетичних компаній та гірничодобувних компаній, також зазнають значних збитків. Краще тримаються індекси компаній споживчих товарів першої необхідності та продовольчих запасів.

Джерело: kurs.com.ua

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