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Борги "Донецької залізниці": Сбербанк хоче стягнути з УЗ понад 60 млн доларів

Борги Донецької залізниці: Сбербанк хоче стягнути з УЗ понад 60 млн доларів

Східний апеляційний госпсуд не задовольнив апеляційну скаргу "Укрзалізниці" і залишив без змін рішення суду попередньої інстанції, яким замінили ДП "Донецька залізниця" на УЗ як відповідача по справі про стягнення 56,1 млн дол заборгованості і 149 млн грн пені за кредитними договорами.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду від 19 січня 2021 року.

Зазначається, що 22 грудня 2020 року Госпсуд Києва відкрив провадження за позовом Сбербанку до УЗ про стягнення 17,25 млн дол заборгованості за нарахованими за період з 14.12.2017 по 23.11.2020 і несплаченими процентами за користування кредитною лінією.

10 грудня 2020 року Верховний Суд відмовився розглядати касаційну скаргу "Укрзалізниці" на рішення судів, якими було визнано УЗ як правонаступника "Донецької залізниці" - боржником у виконавчому провадженні, в рамках якого Сбербанк стягує з "Донецької залізниці" 68 млн дол за договором кредитної лінії №70-В/11/66/ЮО від 29.12.2011.

Нагадаємо:

Господарський суд Донецької області задовольнив клопотання Державної виконавчої служби та визнав "Укрзалізницю" - як правонаступника "Донецької залізниці" - боржником у виконавчому провадженні, в рамках якого "Сбербанк" стягував з "Донецької залізниці" 68 мільйонів доларів.

Источник: epravda.com.ua

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Темы: суд, Украина

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