Чи варто харків'янам чекати цього року на iPhone 15 Ultra

Незабаром компанія Apple презентує чергову лінійку смартфонів. Схоже, цього року на нас чекає кілька модифікацій iPhone 15. У вересні, крім стандартної моделі, компанія збирається представити iPhone 15 Plus та 15 Pro. Але що залишається незрозумілим, чи приєднається до цих трьох пристроїв iPhone 15 Ultra?

У будь-якому випадку, iPhone не стане першим продуктом компанії, який отримав приставку Ultra. Нещодавно компанія випустила екстремальну версію смарт-годинника Apple Watch Ultra з безліччю цікавих функцій. Цілком імовірно, що й перший iPhone Ultra пропонуватиме також більше, ніж просто великий екран та ємний акумулятор.

iPhone 15 Ultra – все, що відомо на цей момент

Вважається, що iPhone 15 Ultra є дуже висококласним варіантом iPhone Pro Max наступного покоління. Але чутки навколо цього девайса розходяться.

Отже, згідно з ранніми витоками інформації, iPhone 15 Ultra стане заміною iPhone Pro Max, оскільки Apple прагне вдосконалити свої телефони преміумкласу.

Інші джерела натякають, що Ultra не входить у найближчі плани Apple. Кажуть, ніби ми побачимо цей телефон не раніше 2024 року. Проте варто враховувати місце iPhone Ultra в лінійці телефонів Apple. Перші чутки про плани компанії Епл на iPhone 15 Ultra полягали в тому, що смартфон матиме декілька відмінностей від стандартних моделей та iPhone 15 Pro. Тобто це буде флагман.

На сьогодні до запуску нової лінійки залишилося трохи більше ніж місяць. За останні пів року з'явилося достатньо подробиць про iPhone 15 Ultra, що дають нам попереднє уявлення про те, чого очікувати від цього оновленого телефону.

Підсумуємо чутки про iPhone 15 Ultra за останні місяці

“Нова лінійка смартфонів не поставлятиметься з Touch ID”, - заявив аналітик Марк Гурман. За його словами, оскільки Apple має намір перейти на USB-C у наступних випусках iPhone, щоб зарядні пристрої та кабелі USB-C пройшли сертифікацію для заряджання на повній швидкості, потрібно відмовитися від Touch ID.

Також очікується, що iPhone 15 Ultra працюватиме на базі A17 Bionic і це стане найважливішим фактором в оновленні iPhone цієї осені.

Ціна iPhone 15 Ultra та дата випуску

Окремо варто поговорити про ціни на нові смартфони. iPhone 15 Ultra замінить iPhone 14 Pro Max у лінійці Apple. За заявами багатьох аналітиків, варто очікувати такої ж диференціації цін на смартфони, як і в минулі роки.

Імовірно, вони зростуть на 100-200 доларів. Хоча десь звучала цифра і про 300 доларів. Що стосується дати випуску, як і завжди, компанія представить смартфон на початку осені.

Нещодавно Гурман пояснив, що Apple обговорює можливість запуску iPhone Ultra, але, ймовірно, це відбудеться не раніше 2024 року.

Якщо це правда, це означає, що телефон пропустить вікно запуску iPhone 15 і з'явиться разом з iPhone 16. Але якщо припустити, що запуск у 2023 році відбудеться, це означатиме вищу вартість iPhone 15 Ultra у порівнянні з усіма телефонами Apple.

А поки залишається лише чекати, коли новий смартфон з’явиться у Харкові, Києві, Дніпрі та інших містах України.

Новости портала «Весь Харьков»