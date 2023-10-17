Чому закордонні інвестори не хочуть вкладатись в український IT-сектор?

У першому кварталі 2023 року експорт IT-послуг з України знизився на 16% у порівнянні з таким самим періодом 2022 року.

"Ситуація незмінна. Всі підтримують Україну, навіть донатять. Але якщо йдеться про бізнес, про те, щоб заводити до нас інвестиції, – це фактично 0% з початку війни", – коментує враження від спілкування із закордонними інвесторами директор компанії Alcor Дмитро Овчаренко.

Експерт пояснює таку обережність не лише війною в Україні, але й рецесією – в Європі вона вже почалася, в Штатах всі її чекають. На цьому тлі з'являються новини про скорочення в Google, Meta та інших міжнародних гігантах.

Джерело: @ligabusiness

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