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СБУ затримала у Києві проросійських хакерів, які створили фейкові акаунти керівників українських спецслужб

СБУ затримала у Києві проросійських хакерів, які створили фейкові акаунти керівників українських спецслужб

Служба безпеки ліквідувала у Києві ботоферми, які проводили інформаційні диверсії на користь російської розвідки. У ході комплексних заходів затримано двох організаторів, які масово поширювали дезінформацію про війну в Україні та намагались штучно дискредитувати Сили оборони.

Для цього створювали фейкові акаунти у соцмережах та месенджерах, зокрема від імені Голови Служби безпеки та начальника ГУР МО.

Аби створити видимість «справжніх» сторінок, на цих акаунтах перепощували офіційні дописи від СБУ та ГУР. Втім, в особистих повідомленнях зловмисники виманювали у людей гроші та пропонували свою «допомогу».

Також вони реєстрували фейкові сторінки українців з різних регіонів як у Facebook, Twitter, Instagram і Tik-Tok, так і в російських «Однокласниках» та «Вконтакте». Загалом потужності ботоферми дозволяли її організаторам щодня генерувати понад 1 тис. фейкових акаунтів.

Для їхнього адміністрування фігуранти встановили у власних помешканнях спеціалізовані програмно-апаратні комплекси.

Зловмисники координували свої дії з представниками російської розвідки, від яких отримували «методички» для проведення підривної діяльності.

У такий спосіб ворог сподівався розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні та зашкодити іміджу нашої держави на міжнародній арені.

Під час обшуків в помешканнях організаторів ботоферм виявлено:

● спеціалізоване обладнання для «вирощування» вигаданих інтернет-адрес;

● сім-карти мобільних операторів, на які реєстрували підконтрольні акаунти.

Також у зловмисників вилучено незареєстровану вогнепальну зброю з боєприпасами до неї та бойові гранати.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Фігуранти перебувають під вартою.

Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

СБУ затримала у Києві проросійських хакерів, які створили фейкові акаунти керівників українських спецслужб

СБУ затримала у Києві проросійських хакерів, які створили фейкові акаунти керівників українських спецслужб

СБУ затримала у Києві проросійських хакерів, які створили фейкові акаунти керівників українських спецслужб

СБУ затримала у Києві проросійських хакерів, які створили фейкові акаунти керівників українських спецслужб

СБУ затримала у Києві проросійських хакерів, які створили фейкові акаунти керівників українських спецслужб

СБУ затримала у Києві проросійських хакерів, які створили фейкові акаунти керівників українських спецслужб

Джерело: https://t.me/SBUkr/11817

Новости портала «Весь Харьков»

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