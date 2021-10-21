DGTL VECHIRKA 2021: Розчинись в трендах

24 жовтня 2021 року у KSH (Karazin Student Hall) відбудеться I digital-конференція для спеціалістів “DGTL vechirka”— наймасштабніший meet-up міста.

Головна мета вечірки — створення майданчику для нетворкінгу серед різнопрофільних digital-спеціалістів міста і, в майбутньому, України. Ми створюємо емоції та контакти задля розширення творчої тусовки Харкова. Програма і склад спікерів створені з урахуванням усіх актуальних сфер, тенденцій та напрямів.

Серед учасників, що відвідають захід є спеціалісти у сферах SMM, HR, реклами, маркетингу, PR та дизайну.

Організатори DGTL vechirka 2021 — SMM-агенція DIL Agency.

Основою цьогорічної концепції заходу стало розчинення в трендах. Тренди — це не тільки запальні танці в ТікТок та розмовні сторіз в Instagram, це про почуття потоку, про відчуття потоку тенденцій та про можливість їх створювати. Захід дасть ностальгічний вайб та корисну інформацію, а з учасників — створення нового, крутішого, трендовішого та звісно поширення у соціальних мережах.

Головна концепція - відсутність концепції. Ми спростуємо міф, що навчатись можна тільки в нудній аудиторії - звісно ні! Обмін заннями, нетворкінг та звісно afterparty із улюбленими піснями.

DGTL vechirka — це нетворкінг, професійне ком’юніті, заряд на креатив, безліч нових ідей та джерело натхнення.

Вам варто відвідати фестиваль, якщо ви:

- готові повністю розчинитись у модних тенденціях digital;

- бажаєте познайомитись із digital-колегами вживу;

- відкриті для нових ідей та заряду на креатив.

DGTL vechirka вже ділитися на дві частини. Перша — виступи cпікерів, кава-брейк та смачний обід. Друга частина — afterparty. Наш діджей Кирило Ечкенко буде запаювати та розважати всіх гостей у режимі нон-стоп.

ТОЖ готові розчинитись у трендах на DGTL vechirka 2021?

Квитки на DGTL vechirka уже в продажу. Ви можете їх придбати на сайті: http://dgtlvechirka.tilda.ws/

Захід проходитиме за адресою: вул. О. Яроша, 11-А, KSH (Karazin Student Hall). Подробиці за телефонами: +380664289594, +380506858483, +380660572207

Instagram: https://www.instagram.com/dgtl.vechirka/

До зустрічі на DGTL vechirka!

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