Европейский инвестиционный банк поддержал результаты тендера в Харьковском метрополитене

Европейский инвестиционный банк одобрил результаты тендера, проведенного в КП «Харьковский метрополитен», относительно обновления подвижного состава.

Как сообщили сегодня, 29 июля, на предприятии, обновление подвижного состава метрополитена является составной частью государственной программы «Городской общественный транспорт Украины», и для ее реализации государство привлекло кредитные средства ЕИБ.

Процедура закупки осуществлялась в соответствии с требованиями финансового соглашения между Украиной и банком по правилам, установленным ЕИБ, и в соответствии с тендерными процедурами Европейского Союза.

Как пояснили в КП, участие в тендере приняли две компании: ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Украина) и CRRC TANGSHAN CO., LTD (Китай). Предложения обоих участников соответствовали техническим характеристикам, которые были определены тендерной документацией, и имели приемлемые гарантийные обязательства. Но по критериям цены разница между этими предложениями составляла более 1 млн евро, а стоимость запасных частей и оборудования для технического обслуживания и ремонта в китайской компании была в два раза ниже, чем у другого участника торгов. В результате, был определен победитель, согласованный позже с банком, - CRRC TANGSHAN CO., LTD.

Однако, Крюковский вагоностроительный завод не согласился с таким решением и подал жалобу в профильный комитет ЕИБ.

По результатам рассмотрения жалобы, банк утвердил решение КП «Харьковский метрополитен» по определению победителя тендера и признал претензии Крюковского вагоностроительного завода необоснованными.

Справка. Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком от 11 ноября 2016 года было ратифицировано Законом Украины от 12 апреля 2017 года «О ратификации Финансового соглашения (Проект «Городской общественный транспорт Украина») между Украиной и Европейским инвестиционным банком».

Источник: city.kharkov.ua

