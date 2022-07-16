Харькову необходимо обновлять подвижной состав метрополитена

После ракетных ударов, нанесенных российской армией по инфраструктуре Харькова, необходимо будет обновлять подвижной состав метрополитена.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

По его словам, новые поезда будут приобретать по программе Европейского инвестиционного банка. Кроме того, мэр обратился к городам-партнерам, где также есть метро, чтобы они, по возможности, предоставили несколько поездов Харькову.

Также мэр сообщил, что враг уже неоднократно целенаправленно обстреливал депо метрополитена.

«Потому что хотят, чтобы метро прекратило работу, но мы так выстроили логистику, что оно работает. Интервал больше, конечно, чем в мирное время, пострадали составы, но мы справляемся», - отметил городской голова.

Игорь Терехов подчеркнул, что коммунальный общественный транспорт для харьковчан остается бесплатным. «Мы дотируем, понимая, что у людей нет работы, нет денег, а добираться нужно, поэтому город взял на себя эти затраты», - сообщил мэр Харькова.

Джерело: https://t.me/citykharkivua/11477

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