Як Китай намагається змінити світовий порядок та які висновки мають зробити США — Foreign Affairs

Ініціативи Пекіна підкріплені комплексними заходами, добре забезпеченими ресурсами і оперативною стратегією, що передбачає роботу з урядами й населенням практично в кожній країні.

Ці методи принесли Пекіну підтримку, особливо з боку недемократичних країн — Китаю вдається показувати себе агентом бажаних змін.

Китай, на відміну від США, багато інвестує багато у дипломатичні ресурси, необхідні для просування своїх ініціатив.

Він має більше посольств і представництв по всьому світу, ніж будь-яка інша країна.

Цей дипапарат підтримується не менш розгалуженою мережею китайських ЗМІ.

Пекін також спирається на силу державних компаній і приватного сектору для просування своїх цілей.

Наприклад, китайські технологічні компанії дозволяють державам наслідувати елементи політичної моделі Пекіна.

"Навіть якщо бачення Китаю не буде повністю реалізоване, за відсутності надійної альтернативи, Пекін може скористатися цим невдоволенням, щоб досягти значного прогресу в підриві нинішньої міжнародної системи.

Тому Сполученим Штатам варто активно позиціонувати себе як силу, що змінює систему", — зауважує видання.

● Реалізація цього бачення має розпочатися з просування економічної та технологічної революції.

Це вимагатиме інтеграції країн з економікою, що розвивається, та країн із середнім рівнем доходу в стійкі та диверсифіковані глобальні ланцюги поставок;

● Вашингтону також потрібно розглянути потенційні компроміси в міру того, як економіка й військові сили інших країн зростають порівняно з економікою та військовими силами США;

● Бачення Вашингтона може також передбачати реформування нинішньої системи альянсів;

● Вашингтон повинен укомплектувати свій зовнішньополітичний апарат на рівні з Пекіном.

Близько 30 американських посольств і місій досі не мають призначених американських послів;

● Сполучені Штати також повинні продовжувати стабілізовувати американсько-китайські відносини.

Джерело: https://t.me/znua_live/145437

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