Харківщина, 27 квітня

▪️ 27 квітня 00:30 м. Харків удар С-300 по території 3-ї психлікарні. Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, дах та внутрішнє оздоблення приміщень, недіюча будівля, корпус харчоблока, корпус відділення №14, котельня. Травм зазнала 53-річна жінка.

На момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу лікарні.

Загалом у закладі близько 900 пацієнтів і близько 250 співробітників закладу на добовому чергуванні.

▪️ Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Петропавлівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Піщане, Дергачі, Висока Яруга, Липці, Огірцеве, Водяне.

▪️ 22:00 м. Вовчанськ внаслідок обстрілу загинув 67-річний чоловік.

▪️ 21:40 с.Липці Харківського району. Унаслідок обстрілу пошкоджена газова труба.

▪️ 18:16 с. Шестаковe Чугуївський район. Авіаційний удар на територію сільгосппідприємства, у будівлю ферми. Пошкоджена також цивільна автівка. Постраждав 42-річний цивільний чоловік.

▪️ 12:30 у с. Сотницький Козачок Богодухівського району внаслідок влучання (https://t.me/synegubov/9226) ворожого дрону в автомобіль дістали поранення два місцеві волонтери: чоловік 56 років та його 54-річна дружина. Також за медичною допомогою звернувся їх 19-річний син.

▪️ 10:41 Харківський р-н, м. Дергачі. Внаслідок обстрілу (https://t.me/synegubov/9224) КАБ пошкоджено 9 приватних будинків. Поранення дістали 52-річна жінка, двоє дівчат віком 5 і 16, а також 4-річний хлопчик.

▪️ 26 квітня 10:30 смт Липці Харківського району. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 2 будинки та приміщення школи.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог 7 разів атакував наші позиції в районі н.п. Берестове, Кислівка.

З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 79 дітей з родинами: Золочівська громада — 15; Борівська громада — 4; Дергачівська громада — 30; Липецька громада — 30.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 43,89 га території, знищили 493 вибухонебезпечні предмети.

Джерело: https://t.me/synegubov/9232

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