Facebook и eBay будут удалять фальшивые отзывы под товарами

Facebook и eBay разработают механизмы противодействия фальшивым отзывам о товарах на своих ресурсах. Об этом изданию The Guardian сообщил британский наблюдатель за конкуренцией.

Также в Управлении конкуренции и рынка (СМА) сообщили, что с компаниями уже подписаны договора, обязывающие их принять определенные меры в отношении нечестных продавцов.

"Поддельные комментарии действительно наносят ущерб и покупателям, и предпринимателям. Мы рады, что Facebook и eBay делают правильные вещи, взяв на себя обязательство решить эту проблему и помогая защитить свои сайты от сообщений с фальшивыми осмотрами", - отметила исполнительный директор СМА Андреа Косчелли.

Напомним, что прошлым летом Facebook удалил 188 групп и 24 аккаунта, а eBay заблокировал 140 пользователей. Это произошло после замечания СМА по распространению фейковых отзывов и товаров.

Источник: internetua.com

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