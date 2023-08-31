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«Харківські теплові мережі» запрошує на роботу: є вакансії у всіх районах міста

«Харківські теплові мережі» запрошує на роботу: є вакансії у всіх районах міста

Підприємство «Харківські теплові мережі» потребує таких фахівців: майстер, старший комірник, комірник, юрисконсульт, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар з ремонту та обслуговування теплових мереж і котелень,  слюсар-сантехнік, стропальник, слюсар-ремонтник.

ХТМ пропонує:

–  офіційне працевлаштування;

–  позмінний графік роботи (12/4/8);

–  повний соціальний пакет;

–  забезпечення безкоштовним спецодягом та засобами індивідуального захисту;

–  пільгу на оплату житлово-комунальних послуг в розмірі 100%  (постачання теплової енергії та гарячої  води, централізоване водопостачання та водовідведення, вивезення побутових відходів, послуги з утримання будинків і споруд, послуги з управління багатоквартирними будинками).

З приводу працевлаштування звертатися за адресою: вул. Мефодіївська,11 або за тел.: (095) 220-15-87, (095) 409-36-52, (050) 326-33-28, (095) 001-62-14, 758-84-41,758-84-31, 728-11-83.

Агентство Телевидения Новости

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