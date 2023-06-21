Intel розпочинає в Німеччині мегапроєкт на 30 мільярдів євро

Будівництво комплексу з двох заводів з виробництва напівпровідників у Магдебурзі стане найбільшою прямою іноземною інвестицією в історії Німеччини.

Це вже третій проєкт у Німеччині в галузі мікроелектроніки за пів року. Таким чином ФРН, як і інші країни ЄС, намагається знизити надмірну залежність від постачань зі США та особливо з Азії.

Але частина німецьких політиків виступила проти угоди з Intel.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/13629

Новости портала «Весь Харьков»