Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:20
Просмотров: 89

Противотанковые мины, или там где смогли даже хуситы

Противотанковые мины, или там где смогли даже хуситы

В последнее время всё чаще звучат апокалиптические комментарии от наших дроноводов, что оккупанты нашли ключ противодействия дронам посредством танков-ангаров. Но, как по мне, проблема не в том, что дроны малоэффективны против танков-ангаров, а в том, что подступы к нашим позициям недостаточно плотно заминированы. Или, порою, можно сказать, не заминированы от слова совсем.

А всё почему? А всё потому, что по ЛБС нет пропорционального распределения мин. Много говорят про дефицит снарядов для артиллерии, а вот про дефицит мин почему-то тупо молчат... Не популярная, не хайповая тема, вот и зачем, да?

Между тем, весьма примечательный пример "тапочников" хуситов. Хуситы, несколько лет противостоящие Саудовской коалиции, смогли наладить массовое производство противотанковых мин, на основе советских ТМ-46.

У ТМ-46 от хуситов предельно простой металлический корпус, заполненный тротилом и предельно простой взрыватель. Вся эта упрощённость позволяла "тапочникам" производить мины в просто гигантском количестве, не имея при этом высокотехничного и технологичного производства. Именно это помогло хуситам буквально в щепки разносить саудитов, минируя все основные пути и подходы.

На сегодняшний день в Йемене, часть территории контролируемая хуситами представляет собой самую заминированную территорию на Ближнем Востоке.

Хуситы смогли, а мы на третий год полномасштабной войны, противник в которой применяет просто неисчислимое количество ОБТ и ББМ - нет? Или "не на часі"? Ну ок.

Противотанковые мины, или там где смогли даже хуситы

Противотанковые мины, или там где смогли даже хуситы

Противотанковые мины, или там где смогли даже хуситы

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21604

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Залягти на дно під Луганськом ― найманці з Непалу масово дезертирують з армії рф
Сегодня 09:26    7
дугін розповів Карлсону про шкоду лібералізму
Сегодня 09:15    30
ГУР сообщило количество ракет «циркон», «оникс», «калибр» и Х-69 в россии
Сегодня 09:04    66
Пекін прийняв делегацію ХАМАС того ж дня, коли держсекретар США Етоні Блінкен залишив Китай
Сегодня 08:52    63
СБУ повідомила про підозру підсанкційному митрополиту УПЦ (МП) із Запоріжжя, який провокував релігійну ненависть
Сегодня 08:41    61
роспропаганда звинувачує США у трагедії в Одесі. Дайджест Центру стратегічних комунікацій
Сегодня 08:11    93
Майже пів мільйона доларів хабаря за вплив на керівника порту: троє підозрюваних
Сегодня 07:51    94
У Міноборони працюють над обмеженням супутникової зйомки території України
Сегодня 07:32    89
Україна отримала від деяких західних партнерів зброю із дозволом бити по рф - міністерка закордонних справ Латвії
Сегодня 07:23    93
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.24 орієнтовно
Сегодня 07:19    103
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 