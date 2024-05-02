Противотанковые мины, или там где смогли даже хуситы

В последнее время всё чаще звучат апокалиптические комментарии от наших дроноводов, что оккупанты нашли ключ противодействия дронам посредством танков-ангаров. Но, как по мне, проблема не в том, что дроны малоэффективны против танков-ангаров, а в том, что подступы к нашим позициям недостаточно плотно заминированы. Или, порою, можно сказать, не заминированы от слова совсем.

А всё почему? А всё потому, что по ЛБС нет пропорционального распределения мин. Много говорят про дефицит снарядов для артиллерии, а вот про дефицит мин почему-то тупо молчат... Не популярная, не хайповая тема, вот и зачем, да?

Между тем, весьма примечательный пример "тапочников" хуситов. Хуситы, несколько лет противостоящие Саудовской коалиции, смогли наладить массовое производство противотанковых мин, на основе советских ТМ-46.

У ТМ-46 от хуситов предельно простой металлический корпус, заполненный тротилом и предельно простой взрыватель. Вся эта упрощённость позволяла "тапочникам" производить мины в просто гигантском количестве, не имея при этом высокотехничного и технологичного производства. Именно это помогло хуситам буквально в щепки разносить саудитов, минируя все основные пути и подходы.

На сегодняшний день в Йемене, часть территории контролируемая хуситами представляет собой самую заминированную территорию на Ближнем Востоке.

Хуситы смогли, а мы на третий год полномасштабной войны, противник в которой применяет просто неисчислимое количество ОБТ и ББМ - нет? Или "не на часі"? Ну ок.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21604

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