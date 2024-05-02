Пекін прийняв делегацію ХАМАС того ж дня, коли держсекретар США Етоні Блінкен залишив Китай

Місцеві посадовці приховали цей факт від американської делегації — The Wall Street Journal.

"Є ознаки того, що Пекін і його вісь хаосу, яка включає росію, Іран, Північну Корею і Венесуелу, планують наступну фазу хаосу. Пекін прийняв делегацію ХАМАС того ж дня, коли Блінкен залишив Китай.

Ще більш зловісним є те, що Сі відправив одного зі своїх найбільш довірених помічників, колишнього керівника шпигунського агентства і нинішнього члена Політбюро Чен Веньціна, до москви.

Метою поїздки було посилення співпраці у сфері розвідки і безпеки та підготовка до візиту путіна до Пекіна наступного місяця" — йдеться у матеріалі.

Видання зауважує, що допомога Китаю росії є перетином однієї з червоних лінії, накреслених президентом США Джо Байденом. І його реакція на це визначатиме подальші дії "вісі хаосу" щодо дестабілізації Заходу.

"Якщо зараз не вжити рішучих дій проти Китаю, це відкриє шлях до перемоги росії в Україні.

Президент Байден може або забезпечити дотримання своєї червоної лінії за допомогою санкцій чи інших засобів, або ж сигналізувати про крах американської рішучості, застосувавши суто символічні покарання", — йдеться у матеріалі.

Дані про торгівлю свідчать про те, що у 2022 році Пекін був обережним у свої допомозі рф, але у 2023 році, коли адміністрація президента США застосувала лише символічні санкції проти іранських виробників дронів, китайці "ймовірно, вирішили, що хвалькуватість Байдена була блефом".

Джерело: https://t.me/znua_live/146286

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