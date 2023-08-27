Из порта Одессы вышло второе судно после остановки "зернового соглашения"

Из порта Одессы в субботу, 26 августа, вышел балкер PRIMUS. Судно находилось в украинском порту с начала полномасштабного вторжения рф.

Об этом сообщил руководитель проекта "Института Черноморских Стратегических исследований" Андрей Клименко.

Балкер PRIMUS стал вторым судном, вышедшим из порта Одессы после остановки "зернового соглашения". Он прибыл в Одессу еще 20 февраля 2022 года.

Как отмечает Клименко, судно идет в порт Варна в Болгарии. Вероятное время прибытия – 27 августа.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/22556

Новости портала «Весь Харьков»