Камеры для ночной съемки: как выбрать подходящую?

Камеры видеонаблюдения для ночной съемки – это эффективное оборудование для обеспечения безопасности за объектами различного назначения. По своим техническим характеристикам они полностью схожи со своими классическими собратьями, но обладают значительно выше чувствительностью матрицы и встроенной инфракрасной подсветкой. Разберемся, какими должны быть камеры с подсветкой и как выбрать подходящий вариант.

Какой должна быть камера видеонаблюдения для ночной съемки?

Любая камера видеонаблюдения для ночной съемки должна быть эффективной не только ночью, но и в дневное время суток. Качественные камеры видеонаблюдения для ночной съемки должны обладать следующими характеристиками:

наличие сенсора для распознавания уровня освещения;

наличие ICR фильтра;

возможность смены режима с цвета на черно-белый режим;

обладать мощной инфракрасной подсветкой.

Если камера видеонаблюдения обладает такими характеристиками, можете быть уверенными на 100%, что качество съемки ночью будет настольно же эффективным, как и днем.

Как правильно выбрать ночную камеру видеонаблюдения?

Когда решили приобрести камеру видеонаблюдения для ночной съемки, важно учитывать ряд критериев:

Дальность ИК-подсветки. От этого зависит то, на какое расстояние может работать инфракрасная подсветка. Это особенно важно в том случае, если установлена встроенная подсветка, без дополнительных прожекторов. Также учитывайте, что потребляет больше электроэнергии и нагревает камеру, поэтому нужно не забывать о системе охлаждения.

Угол подсветки. Необходимо позаботиться о том, чтобы угол обзора камеры и лучи подсветки были аналогичны, в противном случае могут быть дефекты на видео.

Срок службы. Зависимо от производителя срок службы подсветки может варьироваться от 20 000 до 50 000 часов, после чего необходимо будет провести замену.

Если учитывать все эти критерии, вы сможете выбрать подходящее решение индивидуально для себя.

Где актуально использовать ночных камер видеонаблюдения?

На самом деле сфера использовать камер видеонаблюдения для ночной съемки невероятно широкий – всюду, где необходимо обеспечить качественное ночное видеонаблюдения. Наиболее востребованными они являются на охраняемых объектах повышенной важности: магазины, офисы, склады и т.д. Если использовать подобное оборудование, можно отказаться от штата охранников, что позволит сэкономить.

Особенно востребованными являются камеры видеонаблюдения с ночной съемкой для улицы. Подобная техника является незаменимой для охраняемых стоянок, паркингов, придомовых территорий, вокзалов, посольств и т.д. В данном случае приобретаются камеры с записью, т.к. не всегда есть возможность сразу же контролировать весь поток информации.

Есть также ночные мини-камеры, которые по своему внешнему виду совершенно неприметны и требуют много места для того, чтобы провести монтаж. В это время являются максимально эффективными, как камеры обычного размера.

Учитывая все это, вы сможете выбрать и купить камеру видеонаблюдения для ночной съемки, которая будет соответствовать всем требованиям, целям и пожеланиям. В специализированном магазине вам всегда помогут выбрать подходящее решение для себя.