Київстар змінює тарифи – що саме подорожчає для українців
Мобільний оператор «Київстар» попередив, що деякі тарифи подорожчають вже восени цього року.
Платити більше доведеться як контрактним абонентам, так і тим, хто користується послугами у рамках передоплати.
Як повідомляє пресслужба мобільного оператора, зміни відбудуться у перший день осені, пише видання Pro гроші.
Нові умови клієнтам обіцяють повідомити персонально.
У компанії кажуть, що з 1 вересня під індексацію потрапить вартість тарифних планів з пакетом інтернету на максимальній швидкості.
«Інші наповнення залишаться без змін», — підкреслили у «Київстарі».
Отже, зміняться такі тарифні плани:
Максимальний Безлім 300;
Максимальний Безлім;
Максимальний Безлім 400 (2018);
Максимальний Безлім 400;
Максимальний безлім 2019 року;
Kyivstar 4G Extra+ 2018;
Smart Max.
Три тарифні плани мобільного оператора Vodafone подорожчають з 1 вересня.
Зокрема, зміняться ціни на тарифні плани Start, Pro та Unlim.