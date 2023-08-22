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Київстар змінює тарифи – що саме подорожчає для українців

Київстар змінює тарифи – що саме подорожчає для українців

Мобільний оператор «Київстар» попередив, що деякі тарифи подорожчають вже восени цього року.

Платити більше доведеться як контрактним абонентам, так і тим, хто користується послугами у рамках передоплати.

Як повідомляє пресслужба мобільного оператора, зміни відбудуться у перший день осені, пише видання Pro гроші.

Нові умови клієнтам обіцяють повідомити персонально.

У компанії кажуть, що з 1 вересня під індексацію потрапить вартість тарифних планів з пакетом інтернету на максимальній швидкості.

«Інші наповнення залишаться без змін», — підкреслили у «Київстарі».

Отже, зміняться такі тарифні плани:

Максимальний Безлім 300;

Максимальний Безлім;

Максимальний Безлім 400 (2018);

Максимальний Безлім 400;

Максимальний безлім 2019 року;

Kyivstar 4G Extra+ 2018;

Smart Max.

Три тарифні плани мобільного оператора Vodafone подорожчають з 1 вересня.

Зокрема, зміняться ціни на тарифні плани Start, Pro та Unlim.

Агентство Телевидения Новости

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