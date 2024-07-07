Криза на ринку штучного м'яса: Beyond Meat втрачає інвесторів

Акції компанії Beyond Meat у червні поточного року впали на 12%.

Про це пише Fool із посиланням на дані S&P Global Market Intelligence.

Зазначається, що це стало продовженням негативних настроїв інвесторів, оскільки продажі компанії скорочуються.

Виторг продовжує знижуватися, і в першому кварталі 2024 року впав на 18% в річному обчисленні й склав $76 млн. Валовий прибуток повернувся в плюс після того, як деякий час був від'ємним, але валова маржа склала мізерні 4,9% за квартал.

Водночас чистий збиток Beyond Meat був незначно нижчим за минулорічний і склав $54 млн. Це означає, що збитки компанії майже такі ж, як її дохід, і бізнес не може підтримувати себе з такими рівнями прибутку і маржі.

Керівництво продовжує випробовувати нові підходи, щоб викликати інтерес і стати більш ефективним. Виробництво перевели на власні потужності, щоб зробити його більш рентабельним, але це вимагало певних витрат, які з'їдають прибуток у короткостроковій перспективі.

Компанія підвищує ціни, але хоча це позитивно вплинуло на валову маржу і може призвести до збільшення прибутку, це також може відвернути деяких споживачів. Компанія скоротила витрати більш ніж на $14 млн у першому кварталі, а також перебалансовує запаси, щоб відновитися.

Джерело: agravery.com

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