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Дефіцит електричної енергії може вплинути на вартість значної групи товарів

Дефіцит електричної енергії може вплинути на вартість значної групи товарів

Песимістичний сценарій підприємців переробної промисловості — додатково 10% вартості. Оптимістичний сценарій — від 3 до 5% додатково до поточних цін, — в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Песимістичний сценарій базується на розрахунках, коли практично весь час підприємства будуть змушені внаслідок обмежень працювати на генераторах, тобто собівартість продукції відповідно зростатиме.

Оптимістичний сценарій — 3-5% здорожчання ґрунтується на тому, що до жовтня включно більшість часу підприємства будуть працювати за допомогою підключення до звичайного мережевого живлення.

Водночас, на думку Тараса Висоцького, такі оцінки щодо здорожчання не можна прикласти до всієї групи товарів, оскільки частина з них буде у вересні-жовтні у великому асортименті та великій кількості вироблена. Тому навпаки, ймовірне або зниження ціни, або її фіксація на поточному рівні.

Джерело: https://t.me/znua_live/160572

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