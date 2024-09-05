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Цены на кофе продолжают расти

Цены на кофе продолжают расти

Кофе растет в цене по мере того, как сокращаются запасы и ухудшается погода в Бразилии. Об этом сообщает Bloomberg.

Фьючерсы на кофе арабику и робусту выросли, поскольку сокращение запасов и постоянная сухая погода в Бразилии, являющаяся крупнейшим производителем, угрожают мировым поставкам.

Самый активный контракт на робусту вырос на 3,2% до 4 861 долл. за тонну. Запасы сертифицированной арабики на этой неделе сократились более чем на 34 тыс. мешков, а запасы робусты продолжают сокращаться.

Сообщается, что к этому прилагаются неблагоприятные погодные условия в Бразилии и снижение прогнозов производства во Вьетнаме.

Трейдеры следят за Бразилией, поскольку в некоторых районах выращивания кофе к 12 сентября ожидается температура выше среднего уровня. Это может повлиять на урожайность в следующем году, поскольку посевы уже подверглись стрессу от жары и засухи.

Несмотря на то, что погодные условия улучшились во Вьетнаме, который лучше выращивает робусту, беспокойство по снижению производства остается из-за засухи в начале этого года.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

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