Трамп и МАГА дезинформируют о последствиях урагана Хелен в Северной Каролине

Чиновник Лесной службу США, которая поддерживает усилия по восстановлению после урагана Хелен вместе с Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA), направила срочное сообщение многочисленным федеральным агентствам, предупреждая, что "FEMA посоветовала всем федеральным сотрудникам, работающим в округе Резерфорд, Северная Каролина, немедленно приготовиться и эвакуировать округ. В сообщении говорилось, что войска Национальной гвардии «наткнулись на грузовики x2 вооруженных ополченцев, заявляющих, что они охотятся на FEMA», пишет Вашингтон Пост.

Это стало одним из последних примеров растущей обеспокоенности по поводу безопасности и охраны в западной части Северной Каролины, где многие города были почти стерты с карты после того, как исторический ураган обрушился на берег две недели назад. В последующие недели дезинформация и слухи, нацеленные на несколько федеральных агентств, усложнили восстановление после урагана. Федеральные чиновники, такие как секретарь Министерства внутренней безопасности и директор по связям с общественностью FEMA, стали объектом антисемитских атак.

Атаки, которые включают в себя дикие заявления о том, что еврейские чиновники сговариваются, чтобы организовать катастрофы, саботировать восстановление или даже конфисковать имущество жертв, разжигаются в основном на X Илона Маска. Антисемитские тропы смешались на сайте с ложными слухами и теориями заговора на фоне хаоса усилий по восстановлению, согласно отчету, опубликованному во вторник некоммерческим Институтом стратегического диалога.

В отчете основное внимание было уделено 33 недавним вирусным сообщениям X, которые распространяли дезинформацию о Хелен.

Сообщения в совокупности привлекли 159 млн просмотров, несмотря на то, что сделанные в них заявления были тщательно опровергнуты местными жителями, FEMA, Белым домом и другими правительственными чиновниками. Десять постов содержали антисемитские настроения и в совокупности привлекли 17,1 млн просмотров.

Для сравнения, FEMA набрала чуть меньше 2,6 млн просмотров для своих 10 самых популярных постов в субботу и воскресенье.

Антисемитские выпады были в основном направлены на трех конкретных должностных лиц: директора по связям с общественностью FEMA Жаклин Ротенберг, министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса и мэра Эшвилла Эстер Манхаймер. Многие из этих аккаунтов также распространяли другую дезинформацию на X, включая ложные заявления о том, что гаитяне едят домашних животных в Огайо, про войну в Украине и президентские выборы 2020 года.

Chimney Rock в округе Резерфорд стал одним из центров напряженности и конфликта после того, как в социальных сетях распространился слух о том, что правительственные чиновники планируют захватить разрушенную ураганом деревню и бульдозером закопать тела под обломками. Власти и новостные агентства опровергли это утверждение, но люди в социальных сетях все равно умоляли ополченцев преследовать FEMA.

Жители пострадавших от урагана районов начали преследовать федеральных служащих, говорит Рива Дункан, бывший сотрудник Лесной службы, которая живет в Эшвилле.

Дункан, которая также является представителем пожарных Grassroots Wildland, сказал, что люди кричат на федеральных служащих, доставляющих помощь или появляющихся для ремонта, говоря: «Нам не нужна ваша помощь здесь».

По ее словам, один сотрудник Лесной службы останавливался на заправке, когда кто-то накричал на него, чтобы он ушел, сказав: «Мы не хотим, чтобы правительство было здесь».

«Это ужасно, потому что многие из этих людей, которые нуждаются в помощи, отказываются от нее, потому что они верят в то, что люди говорят о FEMA и правительстве», - сказала Дункан. «И это печально, потому что они, вероятно, те, кто больше всего нуждается в помощи».

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5458

Новости портала «Весь Харьков»