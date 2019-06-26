Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:07
Просмотров: 54

Лесные угодья под Харьковом стоимостью почти 900 тысяч гривен вернули государству

Лесные угодья под Харьковом стоимостью почти 900 тысяч гривен вернули государству

Решением суда  государству возвращены участки леса на Харьковщине стоимостью почти 900 тысяч гривен, которые были незаконно предоставлены в частную собственность.

Об этом сообщили  в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал заместитель руководителя Дергачевской местной прокуратуры Юрий Ковалев, 3 участка леса общей площадью почти 1 га в Краснокутском районе области в течение 2009-2011 гг. получили в собственность трое граждан. 

Земли им выделялись для жилищного строительства и ведения личного крестьянского хозяйства. 

Однако указанные территории относятся к землям лесного фонда. 

Земли находились в постоянном пользовании ГП «Гутянское лесное хозяйство» и были изъяты без согласия владельца. 

Поскольку передача в частные руки земель лесного фонда противоречит действующему законодательству, прокуратура обратилась  в суд с исковыми требованиями о признании незаконными и отмене данных решений органов местной власти, а также о признании недействительными государственных актов и отмены государственной регистрации участков и возвращение лесных угодий государству, которые суд удовлетворил.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 