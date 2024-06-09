Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:40
Просмотров: 62

Ілон Маск може піти з Tesla, якщо йому не схвалять зарплату розміром $56 млрд — The Verge

Ілон Маск може піти з Tesla, якщо йому не схвалять зарплату розміром $56 млрд — The Verge

"Елон — не типовий керівник, а Tesla — не типова компанія. Тому типовий спосіб, яким компанії винагороджують ключових керівників, не допоможе Tesla домогтися результатів. Мотивація такої людини, як Елон, вимагає чогось іншого", — заявила голова ради директорів Tesla Робін Денхолм у листі до акціонерів.

Вона натякнула, що Маск може піти в "інші місця" без належної мотивації.

Денхолм наполягає на тому, що голосування за затвердження пакета винагород у розмірі 56 мільярдів доларів, який зробить Маска найбільш високооплачуваним керівником компанії в сучасній історії, "не пов'язане з грошима". Це має стати особливою "мотивацією для Маска".

Раннє голосування, схоже, вказує на те, що він може отримати те, що хоче. Звіт торгової платформи eToro за минулий місяць показав, що близько 25% акцій Tesla вже проголосували, повідомляє Reuters. З них понад 80% висловилися за пакет Маска.

"Ми всі взяли на себе зобов'язання перед Елоном. Елон виконав свої зобов'язання і створив величезну вартість для наших акціонерів. Виконання наших зобов'язань перед Елоном демонструє, що ми підтримуємо його бачення Tesla і визнаємо його видатні досягнення", — наголосила Денхолм.

Джерело: https://t.me/znua_live/152052

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: робота, США

Читайте ещё:

Профспілка Samsung організувала страйк: він є першим в історії компанії
08.06.2024 08:59    198
Nvidia випередила Apple та посіла друге місце у рейтингу найдорожчих компаній світу
07.06.2024 09:42    187
Потужніші за російські "Ланцети": спецназ США отримає дрони-камікадзе Hero-120SF
07.06.2024 09:08    207
"Українці воюють із винятковою сміливістю": Байден у Нормандії заявив, що союзники не відступляться від підтримки Києва
07.06.2024 06:09    191
The Financial Times: США требуют от Евросоюза гарантий санкций для поддержки кредита Украине
06.06.2024 09:24    174
Американцы переживали за дорогой бензин из-за ударов украинских дронов по российским НПЗ
05.06.2024 10:24    280
США запровадили санкції проти іранських компаній, які постачали росії свої безпілотники
05.06.2024 09:37    216
США здійснили тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III
05.06.2024 07:56    183
"Токсична і люта": у США розслідують поведінку конгресвумен з України Спартц
05.06.2024 07:51    345
Мир в Україні — це гарантування того, що росія ніколи не окупує Україну - Байден
05.06.2024 07:39    195
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 