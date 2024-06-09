Ілон Маск може піти з Tesla, якщо йому не схвалять зарплату розміром $56 млрд — The Verge

"Елон — не типовий керівник, а Tesla — не типова компанія. Тому типовий спосіб, яким компанії винагороджують ключових керівників, не допоможе Tesla домогтися результатів. Мотивація такої людини, як Елон, вимагає чогось іншого", — заявила голова ради директорів Tesla Робін Денхолм у листі до акціонерів.

Вона натякнула, що Маск може піти в "інші місця" без належної мотивації.

Денхолм наполягає на тому, що голосування за затвердження пакета винагород у розмірі 56 мільярдів доларів, який зробить Маска найбільш високооплачуваним керівником компанії в сучасній історії, "не пов'язане з грошима". Це має стати особливою "мотивацією для Маска".

Раннє голосування, схоже, вказує на те, що він може отримати те, що хоче. Звіт торгової платформи eToro за минулий місяць показав, що близько 25% акцій Tesla вже проголосували, повідомляє Reuters. З них понад 80% висловилися за пакет Маска.

"Ми всі взяли на себе зобов'язання перед Елоном. Елон виконав свої зобов'язання і створив величезну вартість для наших акціонерів. Виконання наших зобов'язань перед Елоном демонструє, що ми підтримуємо його бачення Tesla і визнаємо його видатні досягнення", — наголосила Денхолм.

Джерело: https://t.me/znua_live/152052

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