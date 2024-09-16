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Ілон Маск може стати першим трильйонером у світі вже до 2027 року

Ілон Маск може стати першим трильйонером у світі вже до 2027 року

Ілон Маск на шляху до того, щоб стати першим трильйонером у світі вже у 2027 році.

Про це пише The Hill.

Статки Ілона Маска

У нещодавньому дослідженні Informaconnect щодо компаній і людей, які наближаються до статусу трильйонера, виходячи з ринкової капіталізації, вартості належних їм активів і загального капіталу, бізнесмен очолив список.

Згідно з дослідженням, статки Маска, які наразі оцінюються у 195 мільярдів доларів, потенційно можуть зростати більш ніж на 100% щороку. Таким чином, очікуваний термін досягнення ним статусу трильйонера — 2027 рік.

Прогноз вартості компанії Tesla

Те саме дослідження показало, що його технологічна компанія Tesla до наступного року досягне оцінки в трильйони доларів. Її річні темпи зростання наразі досягають 170 відсотків.

Informaconnect заявила, що розрахувала потенціал Маска досягти статусу трильйонера, використавши дані про власні кошти 30 найбагатших людей у ​​світі, згідно з Forbes.

«З цих 30 ми виключили тих, про кого немає даних протягом принаймні п’яти років і, таким чином, для яких ми не можемо розрахувати надійні середньорічні темпи зростання. Потім ми розрахували середні темпи зростання на рік для всіх у підсумковому списку за останні п’ять років і екстраполювали це, щоб отримати прогноз на 30 років. Ми використовували ці дані, щоб спрогнозувати, хто, ймовірно, досягне статусу трильйонера і в якому році», — йдеться в дослідженні.

Маск також є власником X, платформи, раніше відомої як Twitter, яку він часто використовує для просування своїх політичних позицій. Зокрема, на Х транслювалося його нещодавнє інтерв’ю з колишнім президентом США Трампом.

Технологічного і медіа-магната часто критикують через власні публікації на платформі, деякі з яких містять образливий вміст або пропагують необґрунтовані інтернет-теорії.

Джерело: enovosty.com

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