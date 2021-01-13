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“Ілон Маск став багатшим за Україну”: скільки коштів на рахунках найбагатшої людини світу
Засновник Tesla став найбагатшою людиною в світі шляхом зростання акцій компанії. Його статки перевищили вже 200 мільярдів доларів, це більше ВВП України.
Детальніше про це розповідає Час-Дій.
Деталі: Станом на 9 січня статки Ілона Маска дорівнюють 209 мільярдів доларів. Таким чином він став найбагатшою людиною світу.
На другому місці у списку найбагатших людей у світі засновник Amazon Джефф Безос із 186 мільярдами доларів.
Зауважимо, що якби ви купили акції Tesla у 2015 на 100 доларів, то зараз у вас було б 2025 доларів. Тобто ціна виросла у 20 разів.
Источник: Час-Дій
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