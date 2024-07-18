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Маленькая арабская страна открыла гигантское месторождение нефти

Маленькая арабская страна открыла гигантское месторождение нефти

Кувейтская нефтяная корпорация (KPC) заявила, что открыла гигантское месторождение нефти Аль-Нохата к востоку от острова Файлака в Персидском заливе. Запасы нефти оцениваются в 3,2 миллиарда баррелей, пишет газета “Аль-Араб”.

Генеральный директор KPC шейх Наваф Сауд Насир аль-Сабах заявил, что запасы нового месторождения эквивалентны общей добыче Кувейта за три года.

По его словам, первоначальная площадь нефтяной скважины — около 96 квадратных километров. Предварительная оценка запасов углеводородов в скважине составляет приблизительно 2,1 миллиарда баррелей нефти и 5,1 триллиона стандартных кубических футов газа, что соответствует 3,2 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента.

“Кувейт обладает одними из крупнейших запасов нефти в мире. По данным Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), по итогам 2022 года страна занимала шестое место в мире по этому показателю, а общие запасы нефти страны оценивались более чем в 100 миллиардов баррелей, или 6,55% от общемировых запасов”, — говорится в отчете нефтяной корпорации.

Нефть дает Кувейту около 50% ВВП, 95% доходов от экспорта и 95% доходной части государственного бюджета.

Отметим, что по состоянию на 2024 год население Кувейта составляет 4,34 миллиона человек, из которых 1,45 миллиона являются гражданами государства, а остальные 3 миллиона — иностранцами из более чем 100 других стран, включая Саудовскую Аравию, Ирак, Иран, Пакистан, Индию, Бангладеш, Филиппины, Бахрейн, Ливан.

Таким образом, в Кувейте проживает самое большое количество лиц без гражданства во всем Ближневосточном регионе. Валюта этого исламского государства является самой дорогой валютой мира.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

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