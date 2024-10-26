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Новини з іншого світу

Новини з іншого світу

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки Starlink, сообщила SpaceX. С мая 2019 года Starlink компания SpaceX запустила уже более 7 тысяч таких спутников.

В Южной Корее потратят более $300 млн на создание «города где никто не будет одинок». Так власти пытаются бороться с «эпидемией одиночества», от которой умирают тысячи корейцев. По данным Национального управления страны, в 2024 году доля неженатых мужчин старше 30 в пять раз выше, чем 30 лет назад. У женщин этот показатель вырос в восемь раз.

Новая батарея электромобиля обеспечивает плотность энергии 800 Вт·ч/л и заряжается до 80% за 15 минут и имеет плотность энергии более 800 Вт·ч/л. Калифорнийский стартап QuantumScape, производящий твердотельные батареи, начал мелкосерийное производство ячеек B-sample. Новая, безопасная батарея обеспечит запас хода в 1600 км и 100% пригодность к вторичной переработке. Компания из Массачусетса начала поставку своих литий-металлических аккумуляторных ячеек коммерческого размера, которые на 100% подлежат вторичной переработке.

Новая модель OpenAI ускоряет генерацию медиа для БЯМ в 50 раз. Исследователи OpenAI разработали новый тип модели sCM, которая ускоряет генерацию мультимедиа в 50 раз по сравнению с традиционными диффузионными моделями. Подход sCM создает изображения почти за десятую долю секунды на одном процессоре GPU A100 по сравнению с более чем 5 секундами для обычной диффузии. Новая технология позволяет создавать высококачественные образцы всего за два шага выборки вместо сотен и значительно сокращает вычислительные затраты. Это делает генеративные приложения ИИ в режиме реального времени более осуществимыми.

В Китае завершили первый в мире ремонт дорог, выполненный полностью без участия людей. Проект охватывает 157,79 километров автобана которые были отремонтированы с использованием автономных строительных машин.

Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти упали до самого низкого уровня более чем за три года, поскольку вялый рост спроса на нефть влияет на цены

Зібрав: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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