США ввели санкції проти нафтового і нафтохімічного секторів Ірану

Нові обмеження стосуються будь-якої фізичної особи, задіяної в роботі цих секторів іранської економіки.

Також під обмеження потрапили: 16 юридичних осіб і 23 танкери, які торгували іранською нафтою і перевозили її.

Рестрикції застосовано до компаній з Китаю, Індії, ОАЕ, Малайзії, Панами, Ліберії, Сурінаму і Маршаллових Островів, а також суден під прапорами Малайзії, Барбадосу, Белізу, Камеруну, Островів Кука, Палау, Панами, Сент-Кітс і Невіс, Сан-Томе і Прінсіпі та Есватіні.

Джерело: https://t.me/znua_live/171416

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