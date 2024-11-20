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Санкційний зашморг на шиї країни-терористки затягується дедалі сильніше

Санкційний зашморг на шиї країни-терористки затягується дедалі сильніше

Центр стратегічних комунікацій пояснює

18 листопада Міжнародна санкційна група Єрмака-Макфола випустила новий робочий документ «Подальші кроки щодо енергетичних санкцій: інструменти посилення тиску на росію у 2025 році».

▶ Санкційна група Єрмака-Макфола – міжнародна робоча група незалежних експертів з питань санкцій щодо рф, створена за ініціативи Володимира Зеленського.

▶ Україна закликає посилити контроль за дотриманням стелі цін на російську нафту, доходи від якої дозволяють путіну фінансувати війну.

▶ Група Єрмака-Макфола наполягає на внесенні до санкційних списків більшої кількості танкерів «тіньового флоту», який допомагає москві обходити обмеження на експорт нафти.

▶ Європейський Союз має повністю подолати залежність від імпорту нафти, газу і нафтопродуктів з рф, а також із третіх країн, що постачають російську сировину.

▶ Київ закликає запровадити санкції проти «росатома», щоб ЄС і США позбулися залежності від російського ядерного палива.

Джерело: https://t.me/spravdi/43013

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